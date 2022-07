Simone Fontecchio all' Nba, è il primo abruzzese il papà: "un sogno che si avvera" (Di mercoledì 20 luglio 2022) Pescara - Il 26enne Simone Fontecchio, di Pescara, è il primo abruzzese ad approdare in Nba: il cestista, proveniente dal Saski Baskonia (Spagna), giocherà per gli Utah Jazz, la squadra con la quale ha firmato un contratto biennale da 6,25 milioni di dollari complessivi. Emozionato il papà Daniele Fontecchio, ex podista. "Siamo contentissimi e felici - spiega all'ANSA - perché è un sogno che si avvera. È come andare alle Olimpiadi per uno che fa atletica leggera. Simone ha avuto sempre aspettative alte, ci ha creduto sempre, ma con i piedi per terra. Sono una di dozzina nella storia gli italiani arrivati nell'Nba e questo è significativo. Dopo le Olimpiadi di Tokyo - aggiunge - questo è un altro grande traguardo che ci rende ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 20 luglio 2022) Pescara - Il 26enne, di Pescara, è ilad approdare in Nba: il cestista, proveniente dal Saski Baskonia (Spagna), giocherà per gli Utah Jazz, la squadra con la quale ha firmato un contratto biennale da 6,25 milioni di dollari complessivi. Emozionato ilDaniele, ex podista. "Siamo contentissimi e felici - spiega all'ANSA - perché è unche si. È come andare alle Olimpiadi per uno che fa atletica leggera.ha avuto sempre aspettative alte, ci ha creduto sempre, ma con i piedi per terra. Sono una di dozzina nella storia gli italiani arrivati nell'Nba e questo è significativo. Dopo le Olimpiadi di Tokyo - aggiunge - questo è un altro grande traguardo che ci rende ...

