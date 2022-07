Pubblicità

globalistIT : - TrentoEnnio : @MarceVann @GianniLilly Oh fai finta o ci sei? esponente politico*GEMELLAGGIO PARTITO PUTIN*racconta guerra invasi… - TrentoEnnio : @MarceVann @GianniLilly Qui uno che secondo me cerca solo notorietà (Orsini,Santoro)può accusare Draghi,Biden del… - TranslateWarIT : ??All'ingresso della regione di #Zaporizhzhia , gli occupanti hanno installato nuovi cartelli in russo con la scritt… - bordoni_russia : Servizio del Kommersant da Kherson: cartelli stradali ricordano il ruolo della città nella storia russa, e che Russ… -

Globalist.it

Teme che si moltiplichino i casi di rientro anticipato a casa, come è accaduto coi buriati e con i soldati provenienti da altre regioni povere della. Oggi, dunque, è comparso questo esplicito ...Intanto, soprattutto in Umbria e Toscana si moltiplicano iapposti sui cancelli d'ingresso:... La guerra- Ucraina e le speculazioni a questa collegate hanno avuto la funzione di ... In Russia cartelli pubblicitari per arruolarsi tra i mercenari del gruppo (a guida nazista) Wagner Nelle città russe è comparso questo esplicito invito ad entrare nel discusso "esercito" di mercenari della Wagner, quello dei lavori più sporchi. "Pago bene!", è il messaggio dello zar di Mosca.Sta suscitando clamore il video-spot di due genitori in Russia che coi soldi ricevuti per il figlio morto in guerra ha deciso di comprare un'auto ...