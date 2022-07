"Un insulto agli italiani": Simona Branchetti asfalta Pregalisco, scintille su Canale 5 (Di martedì 19 luglio 2022) Si parla ancora di Covid negli studi di Morning News, il programma mattutino di Canale 5. Qui Simona Branchetti, spiegando che "questo Omicron 5 assomiglia in tutto e per tutto al primo Covid stando a questi dati", lascia la parola a Fabrizio Pregliasco. Il virologo però frena, aggiungendo che i casi più gravi sarebbero riconducibili soprattutto ai no vax: "Questa percezione/narrazione che il virus si è raffreddorizzato non è completamente vera…Tra i soggetti no vax possono esserci casi gravi". Immediata la replica della conduttrice: "Professore, soggetti no vax mi sembra quasi improprio…Un insulto a quel 92 per cento della popolazione che tutto sommato si è vaccinata". Ma niente, l'esperto non sente ragioni e chiarisce: "Le persone che non hanno voluto vaccinarsi si espongono ad un rischio assolutamente ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 luglio 2022) Si parla ancora di Covid negli studi di Morning News, il programma mattutino di5. Qui, spiegando che "questo Omicron 5 assomiglia in tutto e per tutto al primo Covid stando a questi dati", lascia la parola a Fabrizio Pregliasco. Il virologo però frena, aggiungendo che i casi più gravi sarebbero riconducibili soprattutto ai no vax: "Questa percezione/narrazione che il virus si è raffreddorizzato non è completamente vera…Tra i soggetti no vax possono esserci casi gravi". Immediata la replica della conduttrice: "Professore, soggetti no vax mi sembra quasi improprio…Una quel 92 per cento della popolazione che tutto sommato si è vaccinata". Ma niente, l'esperto non sente ragioni e chiarisce: "Le persone che non hanno voluto vaccinarsi si espongono ad un rischio assolutamente ...

