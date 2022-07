Terra: una nuova teoria sulla nascita del nostro pianeta (Di martedì 19 luglio 2022) La Terra non si sarebbe formata per l’accumularsi e il collidere di condriti: una nuova teoria sulla nascita del nostro pianeta smentisce la versione a cui eravamo abituati, e lo fa con un esperimento originale. Non sarebbero quindi le collisioni di asteroidi (condriti) ad aver formato, attratte da un unico centro gravitazionale, il nostro pianeta. Non si potrebbe spiegare, seguendo questa storica teoria, la componente ferrosa del nucleo interno, insieme ad altri elementi mai chiariti. Sarebbe stata la collisione di planetesimi, più che quella di asteroidi, la causa scatenante. Ma cosa sono i planetesimi? Oggetti rocciosi primordiali alla base della formazione dei pianeti, asteroidi e dei sistemi stellari, abbastanza ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 19 luglio 2022) Lanon si sarebbe formata per l’accumularsi e il collidere di condriti: unadelsmentisce la versione a cui eravamo abituati, e lo fa con un esperimento originale. Non sarebbero quindi le collisioni di asteroidi (condriti) ad aver formato, attratte da un unico centro gravitazionale, il. Non si potrebbe spiegare, seguendo questa storica, la componente ferrosa del nucleo interno, insieme ad altri elementi mai chiariti. Sarebbe stata la collisione di planetesimi, più che quella di asteroidi, la causa scatenante. Ma cosa sono i planetesimi? Oggetti rocciosi primordiali alla base della formazione dei pianeti, asteroidi e dei sistemi stellari, abbastanza ...

