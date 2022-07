GdS – La Juve e la grana Ramsey: invisibile in campo, ingaggio da top (Di martedì 19 luglio 2022) 2022-07-19 09:39:33 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalla GdS: Il gallese ha disputato la sua peggior stagione nel triennio bianconero ed i Glasgow Rangers non l’hanno riscatto dal prestito. E la risoluzione consensuale è strada difficile da percorrere Arrivato nel 2019, quando ancora la strategia del parametro zero coperto da un ingaggio d’oro andava ancora di gran moda in casa Juve, Aaron Ramsey non ha mai dato l’impressione di potersi trasformare in un vero affare per la squadra bianconera, pur avendo vissuto conosciuto tre differenti allenatori. Problemi fisici, apparizioni rade e mai convincenti – intervallate però da buone performance con la sua Nazionale, il Galles -, e la diffusa sensazione che mai si sia sentito parte integrante del progetto, né con Sarri, né con Pirlo e ... Leggi su justcalcio (Di martedì 19 luglio 2022) 2022-07-19 09:39:33 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dalla GdS: Il gallese ha disputato la sua peggior stagione nel triennio bianconero ed i Glasgow Rangers non l’hanno riscatto dal prestito. E la risoluzione consensuale è strada difficile da percorrere Arrivato nel 2019, quando ancora la strategia del parametro zero coperto da und’oro andava ancora di gran moda in casa, Aaronnon ha mai dato l’impressione di potersi trasformare in un vero affare per la squadra bianconera, pur avendo vissuto conosciuto tre differenti allenatori. Problemi fisici, apparizioni rade e mai convincenti – intervallate però da buone performance con la sua Nazionale, il Galles -, e la diffusa sensazione che mai si sia sentito parte integrante del progetto, né con Sarri, né con Pirlo e ...

Pubblicità

capuanogio : #Juventus avanti su #Bremer ma l’#Inter non molla perché resta l’obiettivo di #Marotta. Oggi i club potrebbero rive… - forumJuventus : [GdS] Pau Torres apre alla Juve. Il Villarreal chiede 50 milioni ? - Psk920 : RT @capuanogio: #Juventus avanti su #Bremer ma l’#Inter non molla perché resta l’obiettivo di #Marotta. Oggi i club potrebbero rivedersi me… - franser_real : RT @capuanogio: #Juventus avanti su #Bremer ma l’#Inter non molla perché resta l’obiettivo di #Marotta. Oggi i club potrebbero rivedersi me… - infoitsport : GdS - Bremer tra Juve e Inter: Zhang non vuole aste, ruolo chiave per Casadei. Oggi nuovo summit? -