Dal Toro alla Juve, Bremer può essere l’ultimo di una lunga lista (Di martedì 19 luglio 2022) Un altro cambio di sponda sulle rive del Po: Bremer come Ogbonna e Balzaretti, la storia si ripete dopo nove anni La Juventus ci riprova, sarebbe un altro sgarbo incredibile. Sul difensore Bremer, infatti, i bianconeri si stanno fiondando con forza: nel brasiliano vedono un prospetto di livello mondiale, il classe 1997 ha dimostrato di avere dei margini di crescita ancora incredibili. E, specialmente in un momento storico come questo, nel quale di centrali davvero forti ce ne sono pochissimi, diventa ancora più importante provare a puntare su un prospetto come il suo. A maggior ragione adesso che la Juve ha perso un’icona come Chiellini, con Bonucci che ha 35 anni e con De Ligt che è andato al Bayern Monaco. Dalla Continassa hanno messo la freccia sull’Inter, l’offerta bianconera è più allettante ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 19 luglio 2022) Un altro cambio di sponda sulle rive del Po:come Ogbonna e Balzaretti, la storia si ripete dopo nove anni Lantus ci riprova, sarebbe un altro sgarbo incredibile. Sul difensore, infatti, i bianconeri si stanno fiondando con forza: nel brasiliano vedono un prospetto di livello mondiale, il classe 1997 ha dimostrato di avere dei margini di crescita ancora incredibili. E, specialmente in un momento storico come questo, nel quale di centrali davvero forti ce ne sono pochissimi, diventa ancora più importante provare a puntare su un prospetto come il suo. A maggior ragione adesso che laha perso un’icona come Chiellini, con Bonucci che ha 35 anni e con De Ligt che è andato al Bayern Monaco. DContinassa hanno messo la freccia sull’Inter, l’offerta bianconera è più allettante ...

Pubblicità

feancescooooo : @miky_elchino Con che coraggio fai questo ragionamento quando hai quel kebabbaro di chalanoglu che ha fatto il salt… - NicoloAiazzone : RT @CorriereGranata: ?????? #Torino, contatti in corso con Jason #Denayer, classe 1995, ex Lione, Celtic e Galatasaray. Il difensore era già s… - toropuntoit : Da Serena a Ogbonna ma non solo: i granata passati alla Juventus - oden232323 : @juventusxsempr non capite un cazzo di calcio. miglior centrocampista u21 italiano, richiesto dal toro non inserito… - pass_garagista : @eralbertof @MarcoAn57727649 @Antonio49236131 @AlfredoPedulla Il soggetto è 'differenza': differenza (rispetto al p… -