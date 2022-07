Covid, Cartabellotta: "Picco raggiunto il 14 luglio con quasi 98mila casi, inizia la discesa?" (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 18 lug. (Adnkronos Salute)() - "In media mobile a 7 giorni, Picco raggiunto il 14 luglio con quasi 98mila casi al giorno. inizia la discesa?" Lo evidenzia su Twitter Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, commentando i... Leggi su europa.today (Di martedì 19 luglio 2022) Roma, 18 lug. (Adnkronos Salute)() - "In media mobile a 7 giorni,il 14conal giorno.la?" Lo evidenzia su Twitter Nino, presidente della Fondazione Gimbe, commentando i...

EupilinoR : @Cartabellotta Tra l'altro è appena uscita la notizia del conteggio tra i morti di covid del ragazzo che ha avuto u… - modesteproposte : @Antonio_Caramia @Cartabellotta Puoi anche mettere sarcasm OFF, perché è proprio come dici: contare come “morti per… - modesteproposte : @Cartabellotta In Italia muoiono normalmente, da sempre, 1800 persone al giorno. C’è stato un picco di mortalità do… - emerge67 : Da 5 giorni consecutivi i positivi #Covid_19 in Italia sono inferiori allo stesso giorno della settimana precedente… - fde1574 : @Cartabellotta Di covid o con il covid?di questi morti quanti erano vaccinati?l'età media?quelli che non sono morti… -