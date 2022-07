Raphinha: «Ho voluto il Barcellona fin dall’inizio» (Di venerdì 15 luglio 2022) Le prime parole di Raphinha dopo il passaggio al Barcellona: «Lo volevo fin dall’inizio e so che non mi pentirò della scelta» Raphinha è un calciatore del Barcellona. Dopo un lungo corteggiamento il brasiliano approda in Catatonia dal Leeds, di seguito le sue parole. «È un grande onore per me essere qui. Mi sento grato dell’opportunità di vestire questa maglia. Ho voluto il Barcellona fin dall’inizio, volevo giocare fra le fila blaugrana e ho fatto di tutto per coronare questo sogno. Mio padre e la mia sposa mi hanno sostenuto, ho scelto di giocare nel Barça e sono sicuro che non me ne pentirò». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 15 luglio 2022) Le prime parole didopo il passaggio al: «Lo volevo fine so che non mi pentirò della scelta»è un calciatore del. Dopo un lungo corteggiamento il brasiliano approda in Catatonia dal Leeds, di seguito le sue parole. «È un grande onore per me essere qui. Mi sento grato dell’opportunità di vestire questa maglia. Hoilfin, volevo giocare fra le fila blaugrana e ho fatto di tutto per coronare questo sogno. Mio padre e la mia sposa mi hanno sostenuto, ho scelto di giocare nel Barça e sono sicuro che non me ne pentirò». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Pubblicità

CalcioNews24 : Raphinha: «Ho voluto il Barcellona fin dall’inizio» - zazoomblog : Barcellona Raphinha: 'Ho voluto questa maglia con tutto me stesso e non me ne pentirò - #Barcellona #Raphinha… - sportli26181512 : Barcellona, Raphinha: 'Ho voluto questa maglia con tutto me stesso e non me ne pentirò: Raphinha, esterno brasilian… -