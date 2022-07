LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: Garcia Leon in fuga nella 20 km di marcia, Trapletti nella top ten! Tamberi, Fantini e 4×400 mista in finale! (Di venerdì 15 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.22: Queste le qualificate alla finale del lancio del martello donne: 23.21: Al km 16 Garcia Leon in fuga, Qieyang a 6?, Zdzieblo a 22?, Montag a 1’11”, Fujii a 1’21”, Liu a 1’23”, e Ma a 1”38?, Gonzalez a 1’41”, Trapletti a 2’14” 23.17: Al km 15 Garcia Leon davanti, Qieyang a 2?, Zdzieblo a 24?, Montag a 1’13”, Liu a 1’18”, Fujii e Ma a 1”20?, Gonzalez a 1’32”, Trapletti e Cabecinha a 2’06” 13.16: Ancora Sara Fantini! 72.38 per l’azzurra che si qualifica per la FINALEEEEEEEEEEEEEEE del martello! Bravissima l’italiana che è terza nel suo gruppo e sesta nella classifica generale 13.15: Reagisce la cinese Qieyang che prova a tornare ... Leggi su oasport (Di venerdì 15 luglio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.22: Queste le qualificate alla finale del lancio del martello donne: 23.21: Al km 16in, Qieyang a 6?, Zdzieblo a 22?, Montag a 1’11”, Fujii a 1’21”, Liu a 1’23”, e Ma a 1”38?, Gonzalez a 1’41”,a 2’14” 23.17: Al km 15davanti, Qieyang a 2?, Zdzieblo a 24?, Montag a 1’13”, Liu a 1’18”, Fujii e Ma a 1”20?, Gonzalez a 1’32”,e Cabecinha a 2’06” 13.16: Ancora Sara! 72.38 per l’azzurra che si qualifica per la FINALEEEEEEEEEEEEEEE del martello! Bravissima l’italiana che è terza nel suo gruppo e sestaclassifica generale 13.15: Reagisce la cinese Qieyang che prova a tornare ...

Pubblicità

infoitsport : LIVE Mondiali di atletica: qualificazioni alto, Tamberi salta 2.28 al terzo tentativo e va in finale - infoitsport : LIVE Atletica, Mondiali 2022 in DIRETTA: brividi e finale per Gianmarco Tamberi e per la 4x400 mista! - fede__frola : RT @digitalsat_it: #AtleticaLeggera: Mondiali di #Eugene, live su @SkySport e streaming @NOWTV_It (15-24 luglio 2022) - sportface2016 : Segui il LIVE della 20km femminile di #marcia, Mondiali atletica #Eugene2022 (DIRETTA) - digitalsat_it : #AtleticaLeggera: Mondiali di #Eugene, live su @SkySport e streaming @NOWTV_It (15-24 luglio 2022)… -