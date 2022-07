Koulibaly, addio a Napoli: 'Grazie a te sono un uomo, per sempre nel cuore' (Di venerdì 15 luglio 2022) Kalidou Koulibaly ha salutato il Napoli con un accorato messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram, poco prima di partire per gli Stati Uniti alla volta di Los Angeles, dove si riunirà ai suoi ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 15 luglio 2022) Kalidouha salutato ilcon un accorato messaggio pubblicato sul suo profilo Instagram, poco prima di partire per gli Stati Uniti alla volta di Los Angeles, dove si riunirà ai suoi ...

Pubblicità

DiMarzio : .@sscnapoli, il messaggio d'addio di #Koulibaly - marcoconterio : ?? Kalidou #Koulibaly in partenza per Londra da Milano. Addio #Napoli per il difensore senegalese. Sarà il nuovo cen… - DAZN_IT : Una lettera da brividi per un addio da brividi ?? #Koulibaly dedica parole d'amore assoluto alla 'sua' #Napoli #DAZN - GTV_Drek : RT @DiMarzio: .@sscnapoli, il messaggio d'addio di #Koulibaly - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale VIDEO – L’addio commovente di Koulibaly: “Napoli sei stata… -