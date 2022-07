Furto in farmacia ad aprile | arrestato giovane nel Napoletano

(Di venerdì 15 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiPiano di Sorrento (Na) – Entrarono in unadi Piano di Sorrento (Napoli) e mentre uno distraeva il titolare, l’altro portava via merce per quasi mille euro. A distanza di tre mesi dai fatti, avvenuti lo scorso 12, oggi la svolta: i carabinieri della compagnia di Sorrento hanno infattiundi 23 anni in esecuzioni di un’ordinanza applicativa della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal gip di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina. L’uomo, in concorso con un’altra persona, anch’essa destinataria della medesima misura cautelare ma al momento irreperibile, è accusato diaggravato. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, i due entrarono nellaposta nel ...

Pubblicità

NapoliToday : #Cronaca Furto nella nota farmacia del centro: individuati i presunti ladri - cagliarilivemag : Monserrato. Identificati e denunciati i due autori del furto in farmacia - ZetatielleM : Busseto: un tranquillo paese della provincia di Parma. Qual è la relazione tra un omicidio, un furto alla farmacia,… -

MilanoToday.it

...direttore della. Sono stati i carabinieri di Monserrato, dopo tutti gli accertamenti del caso, a denunciare a piede libero alla procura della Repubblica del tribunale di Cagliari, per...... all'altezza della. Il fuggitivo è stato bloccato dagli agenti ma li ha colpiti a calci e ... L'arreto è avvenuto per, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, facevano aggiungere ai ... Piazza Prealpi, Milano: rapina in farmacia Il furto, dalla connotazione particolare in quanto commesso all'interno di una farmacia, è stato consumato in pieno centro, nel Comune di Piano di Sorrento, lo scorso 12 aprile. In quella circostanza ...Il furto è stato commesso all'interno di una farmacia nel cuore di Piano di Sorrento, lo scorso 12 aprile. I due accusati sarebbero entrati nella farmacia fingendosi clienti. Uno dei due ha distratto ...