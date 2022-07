Una Vita anticipazioni 14 e 15 luglio 2022, Genoveva aspetta un figlio (Di mercoledì 13 luglio 2022) Nelle puntate di Una Vita in onda il 14 e 15 luglio 2022 Genoveva accuserà dei malori e presto capirà che sono legati ad una gravidanza in atto. La donna ora sa di aspettare un figlio dal marito Aurelio. Quest’ultimo intanto non sa che David e Valeria stanno pianificando di fuggire segretamente da Acacias per non essere più tormentati proprio da lui, che intanto è insospettito dal malessere della moglie e gli suggerisce la possibilità di una gravidanza che lei rifiuta con decisione. Seguite questo episodio su Canale 5 alle ore 13:45 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity. Pechino Express 2023, Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis nuovi concorrenti? I due ex naufraghi sarebbero stati ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 13 luglio 2022) Nelle puntate di Unain onda il 14 e 15accuserà dei malori e presto capirà che sono legati ad una gravidanza in atto. La donna ora sa dire undal marito Aurelio. Quest’ultimo intanto non sa che David e Valeria stanno pianificando di fuggire segretamente da Acacias per non essere più tormentati proprio da lui, che intanto è insospettito dal malessere della moglie e gli suggerisce la possibilità di una gravidanza che lei rifiuta con decisione. Seguite questo episodio su Canale 5 alle ore 13:45 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity. Pechino Express 2023, Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis nuovi concorrenti? I due ex naufraghi sarebbero stati ...

