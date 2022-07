Pubblicità

fanpage : Ennesimo dramma sul lavoro in Italia. Roberto aveva appena 27 anni, era al suo primo giorno, è morto precipitando d… - MediasetTgcom24 : Milano, precipita dal 7° piano del Palazzo di Giustizia: morto #milano #palazzodigiustizia #morto - TuttoSuMilano : Precipita dal Palazzo di Giustizia di #Milano: morto un uomo - repubblica : Precipita dal Palazzo di Giustizia di Milano: morto un uomo [di Sandro De Riccardis] - CorriereAlpi : Precipita dal Palazzo di Giustizia: uomo morto a Milano -

Un uomo, di cui al momento non si conosce l'identità, è morto precipitando dai piani alti del Palazzo di Giustizia di Milano. A dare l'allarme sono stati alcuni dipendenti al lavoro negli uffici ...Quando escebagno il dottore non trova Sondra e siprima alla reception e poi in strada senza trovare nulla. L'alba del gran giorno/ Su Rete 4 il film con Robert Stack Richard informa ...(ANSA) - MILANO, 13 LUG - Un uomo, di cui al momento non si conosce l'identità, è morto precipitando dai piani alti del Palazzo di Giustizia ...Milano. E' successo poco prima delle 12.20. Una persona è morta dopo essere precipitata dall'alto, in via Manara. E' la via laterale a Palazzo di Giustizia, a ...