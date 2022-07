Pentathlon, Europei U19 & U17 2022: Italia sesta nella classifica a squadre femminile (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sono proseguiti oggi a Cracovia, in Polonia, gli Europei U19 & U17 2022 di Pentathlon moderno: nella finale femminile U19 l’Italia è sesta nella classifica a squadre, mentre nella staffetta maschile U17 le due coppie azzurre chiudono al settimo ed all’ottavo posto. Nelle finale femminile U19 Elisa Sala (Avia Pervia) si classifica 17ma con 1049 punti, mentre Sara Forti (Nice 55) chiude 20ma con 1043, infine Teresa Gioia (Pentafiano) giunge 30ma con 1006.Oro alla ceca Lucie Hlavackova, prima con 1139, argento alla britannica Gabrielle Holland, seconda con 1124, bronzo alla polacca Katarzyna Debska, terza con 1110. nella ... Leggi su oasport (Di mercoledì 13 luglio 2022) Sono proseguiti oggi a Cracovia, in Polonia, gliU19; U17dimoderno:finaleU19 l’, mentrestaffetta maschile U17 le due coppie azzurre chiudono al settimo ed all’ottavo posto. Nelle finaleU19 Elisa Sala (Avia Pervia) si17ma con 1049 punti, mentre Sara Forti (Nice 55) chiude 20ma con 1043, infine Teresa Gioia (Pentafiano) giunge 30ma con 1006.Oro alla ceca Lucie Hlavackova, prima con 1139, argento alla britannica Gabrielle Holland, seconda con 1124, bronzo alla polacca Katarzyna Debska, terza con 1110....

