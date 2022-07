Sconcerti si schiera: "Il Derby d'Italia non è Juventus-Inter, i nerazzurri non possono farne parte: ecco perché" (Di martedì 12 luglio 2022) Mauro Sconcerti, noto giornalista sportivo, ha parlato del duello Inter-Milan per essere la sfidante della Juventus nel Derby d'Italia. Queste le sue parole: “Uno degli slogan più seguiti nel... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 12 luglio 2022) Mauro, noto giornalista sportivo, ha parlato del duello-Milan per essere la sfidante dellaneld'. Queste le sue parole: “Uno degli slogan più seguiti nel...

Pubblicità

davideroberti_ : RT @Pall_Gonfiato: #Sconcerti si schiera: 'Il Derby d'Italia non è #JuventusInter, i nerazzurri non possono farne parte: ecco perché' https… - Pall_Gonfiato : #Sconcerti si schiera: 'Il Derby d'Italia non è #JuventusInter, i nerazzurri non possono farne parte: ecco perché' -

Sconcerti: a nome di chi parla Chiellini quando si schiera per la Superlega - ilNapolista IlNapolista Sconcerti: 'Dybala è un attaccante puro, non può essere il terzo centrocampista' Il giornalista Mario Sconcerti offre uno spunto sul ruolo ideale dell'attaccante argentino, che secondo lui non sarebbe un trequartista ... Il giornalista Mario Sconcerti offre uno spunto sul ruolo ideale dell'attaccante argentino, che secondo lui non sarebbe un trequartista ...