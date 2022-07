ROH | Aggiunto match titolato a Death Before Dishonor

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 12 luglio 2022) Durante l’edizione odierna di AEW Control Center, Tony Schiavone ha annunciato che Mercedes Martinez difenderà il suo ROH Women’s World Championship contro Serena Deeb a ROHalla fine del mese. Il programma è previsto per il 23 luglio in pay-per-view. In Italia non sarà disponibile all’acquisto su Sky ma sarà possibile vederlo in streaming su Fite.tv come accade per gran parte degli eventi indipendenti. Ecco il programma aggiornato dell’evento: ROH Pure Championship: Wheeler Yuta (c) vs. Daniel Garcia ROH Tag Team Championship: FTR (Dax Harwood & Cash Wheeler) (c) vs. The Briscoes (Mark & Jay Briscoe) ROH Television Championship: Samoa Joe (c) vs. Jay Lethal ROH Women’s World Championship: Mercedes Martinez (c) contro Serena Deeb