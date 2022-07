Amici 22, anticipazioni: Nunzio torna nel cast (Di martedì 12 luglio 2022) Amici 22, anticipazioni. Nella prossima edizione potremmo rivedere Nunzio, ballerino della precedente stagione, in una nuova veste. Arrivano le ultime anticipazioni della prossima stagione di Amici 22. In queste ore sta circolando la notizia che Maria De Filippi vorrebbe nel cast della prossima stagione del programma una vecchia conoscenza del programma. Si tratta di Nunzio Stancampiano, Leggi su 2anews (Di martedì 12 luglio 2022)22,. Nella prossima edizione potremmo rivedere, ballerino della precedente stagione, in una nuova veste. Arrivano le ultimedella prossima stagione di22. In queste ore sta circolando la notizia che Maria De Filippi vorrebbe neldella prossima stagione del programma una vecchia conoscenza del programma. Si tratta diStancampiano,

Pubblicità

infoitcultura : Amici, anticipazioni shock: il figlio di un noto cantante nel cast! - katiadiluna16 : Nuovi progetti per la ballerina professionista di #amici di Maria de Filippi #elenadamario debutterà come attrice… - infoitcultura : Anticipazioni Un altro domani: Julia e Tirso, mai più amici? - occhio_notizie : Amici 22, anticipazioni, quando inizia e novità: tutto quello che c'è da sapere. Sta per iniziare una nuova edizion… - redazionetvsoap : #unaltrodomani #anticipazioni Lui è stanco di lei ma... -