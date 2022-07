Mario Venuti annuncia le date del TROPITALIA TOUR | al via dal 14 Luglio

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 11 luglio 2022), al via il. Il 14partirà da Piazza Ciaia a Fasano (BR) il primo di una serie di concerti che lo vedranno in giro per l’Italia. Occasioni imperdibili per vedere e ascoltare dal vivo uno degli artisti più raffinati e sensibili e per portare una ventata di calore tropicale sulle note di alcune delle più amate canzoni italiane.: il calendario completo Al via ildi! Perno importantissimo diè Tony Canto – produttore artistico dell’album nonché special guest sul palco insieme a. Il chitarrista è l’artefice del ...