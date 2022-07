Italia 1982, una storia azzurra, la recensione: E l'Italia in bianco e nero diventò a colori (Di lunedì 11 luglio 2022) La recensione di Italia 1982, una storia azzurra: il documentario presentato in anteprima al Festival di Taormina arriva nei cinema come evento solo l'11, il 12 e il 13 luglio; racconta la storia del calcio, ma anche un pezzo di storia d'Italia. "Ma Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore. Non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore". Lo diceva Francesco De Gregori. Un rigore lo sbagliò, nella finale dei Mondiali del 1982, Antonio Cabrini. Ma non ebbe paura, perché intorno a lui aveva un grande gruppo, e un grande tecnico, Enzo Bearzot. Ne parliamo nella recensione di Italia 1982, una ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 11 luglio 2022) Ladi, una: il documentario presentato in anteprima al Festival di Taormina arriva nei cinema come evento solo l'11, il 12 e il 13 luglio; racconta ladel calcio, ma anche un pezzo did'. "Ma Nino non aver paura di sbagliare un calcio di rigore. Non è mica da questi particolari che si giudica un giocatore". Lo diceva Francesco De Gregori. Un rigore lo sbagliò, nella finale dei Mondiali del, Antonio Cabrini. Ma non ebbe paura, perché intorno a lui aveva un grande gruppo, e un grande tecnico, Enzo Bearzot. Ne parliamo nelladi, una ...

Pubblicità

RaiCultura : ?? #AccaddeOggi L' #11luglio 1982 l'Italia di Bearzot diventa campione del mondo di calcio. Un paese in festa, a co… - sportmediaset : ??????Sono trascorsi 40 anni da quell'indimenticabile Mondiale del 1982 dove gli Azzurri sconfissero in finale per 3-1… - RaiNews : Italia campione del Mondo 1982. Correva l'11 luglio 1982 quando gli azzurri del calcio sconfissero la Germania 3-1… - LALAZIOMIA : Mondiali 1982, 40 anni fa la vittoria dell’Italia contro la Germania e la conquista del titolo… - JuanPTeixeira : Nel 1982 i Mondiali, nel 2021 gli Europei. Quanto è bello l'11 luglio. Nonostante non sia nei momenti migliori, l… -