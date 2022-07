I favoritismi di Messa sul tavolo di Draghi. Interpellanza da parte di 7 senatori: “Valuti se ci sono condizioni per mantenere incarico” (Di sabato 9 luglio 2022) Il “caso Messa” approda anche al Senato, si mobilita il mondo dell’università. Dopo l’interrogazione del vicepresidente della Camera Rampelli, sette senatori hanno scritto un’Interpellanza direttamente a Draghi sulla vicenda delle presunte raccomandazioni dell’ex rettrice della Bicocca e ora ministro dell’Università Maria Cristina Messa svelate da un’inchiesta del Fatto, in favore di due consoli sudamericane a Milano e di un’impiegata del governo messicano. Pressioni per far ottener loro una proroga che ne consentisse la promozione smentite da Messa (mai dall’Università Bicocca) ma documentate nei verbali dei docenti, in scambi di mail e registrazioni. Rampelli ha interrogato il ministro della Giustizia Cartabia e la stessa Messa, i senatori ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 9 luglio 2022) Il “caso” approda anche al Senato, si mobilita il mondo dell’università. Dopo l’interrogazione del vicepresidente della Camera Rampelli, settehanno scritto un’direttamente asulla vicenda delle presunte raccomandazioni dell’ex rettrice della Bicocca e ora ministro dell’Università Maria Cristinasvelate da un’inchiesta del Fatto, in favore di due consoli sudamericane a Milano e di un’impiegata del governo messicano. Pressioni per far ottener loro una proroga che ne consentisse la promozione smentite da(mai dall’Università Bicocca) ma documentate nei verbali dei docenti, in scambi di mail e registrazioni. Rampelli ha interrogato il ministro della Giustizia Cartabia e la stessa, i...

Pubblicità

fattoquotidiano : I favoritismi di Messa sul tavolo di Draghi. Interpellanza da parte di 7 senatori: “Valuti se ci sono condizioni pe… - nonmiscrivere8 : RT @petergomezblog: I favoritismi di Messa finiscono in Parlamento. Vicepresidente Camera Restelli (Fdi) interpella Cartabia: “Chiarezza s… - fcister69 : RT @petergomezblog: I favoritismi di Messa finiscono in Parlamento. Vicepresidente Camera Restelli (Fdi) interpella Cartabia: “Chiarezza s… - massimoneri90 : I favoritismi di Messa finiscono in Parlamento. Vicepresidente Camera interpella Cartabia: “Chiarezza su gravi not… - MassimoChiaram7 : RT @petergomezblog: I favoritismi di Messa finiscono in Parlamento. Vicepresidente Camera Restelli (Fdi) interpella Cartabia: “Chiarezza s… -