Milan, c’è la rottura improvvisa: comunicato ufficiale e tifosi spiazzati (Di venerdì 8 luglio 2022) Occhio Milan, arriva il comunicato ufficiale: il giocatore ha preso la sua decisione e questa può cambiare le prospettive per il futuro. Il Milan monitora, in fin dei conti non da molto lontano, la situazione che sta riguardando il giocatore nelle ultime ore. Il centrocampista, che appunto piace ai rossoneri, ha preso un’importante e definitiva Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 8 luglio 2022) Occhio, arriva il: il giocatore ha preso la sua decisione e questa può cambiare le prospettive per il futuro. Ilmonitora, in fin dei conti non da molto lontano, la situazione che sta riguardando il giocatore nelle ultime ore. Il centrocampista, che appunto piace ai rossoneri, ha preso un’importante e definitiva Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

AntoVitiello : ???Prime impressioni molto positive per Divock #Origi in conferenza. Risposte chiare e precise. 'E' un onore essere… - PietroMazzara : Dato abbonamenti: si viaggia verso quota 40 mila tessere. #Milan soddisfatto, ma c’è ancora margine per migliorare… - DiMarzio : . @acmilan, c'è stato un incontro con l'agente di #DeKeteleare - SEMPREFMILAN : @ReadyPlayer1___ Vabbè già di Marzio ieri disse che c'era base accordo milan-lille Il problema sono stipendio e commissioni - BabboChiquita : @Ivan_milanista @pasqlaragione Sotto c'è scritto 'potete contattarmi per le vostre offerte al contatto in bio'. Sig… -

CMIT TV - 'De Ligt peggio di Donnarumma. Problemi al Milan' Infine sul Milan e la possibilità di acquistare Renato Sanches svela: 'Il Milan ha qualche problemino di budget e Renato ha un procuratore importante e soprattutto è un calciatore che guadagna ... Inter, se parte Skriniar c'è il sostituto dalla Bundesliga L'Inter non rimane a guardare e si prepara alla sempre più probabile partenza di Milan Skriniar, direzione PSG. In giornata a Milano infatti, la dirigenza nerazzurra ha incontrato l'entourage di Dan - Axel Zagadou, difensore appena svincolatosi dal Borussia Dortmund. Classe 1999, ... Agenzia ANSA Infine sule la possibilità di acquistare Renato Sanches svela: 'Ilha qualche problemino di budget e Renato ha un procuratore importante e soprattutto è un calciatore che guadagna ...L'Inter non rimane a guardare e si prepara alla sempre più probabile partenza diSkriniar, direzione PSG. In giornata a Milano infatti, la dirigenza nerazzurra ha incontrato l'entourage di Dan - Axel Zagadou, difensore appena svincolatosi dal Borussia Dortmund. Classe 1999, ... Mercato: su Dybala c'è anche il Milan, Juve torna su Zaniolo