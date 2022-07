Firenze, turista lascia sul treno un portafoglio con 20mila euro e lo ritrova con tutti i soldi dentro (Di venerdì 8 luglio 2022) Un turista distratto ha perso il portafogli alla stazione di Santa Maria Novella a Firenze . Una scena che spesso capita in luoghi affollati e frenetici come una stazione dei treni, ma il problema è ... Leggi su leggo (Di venerdì 8 luglio 2022) Undistratto ha perso il portafogli alla stazione di Santa Maria Novella a. Una scena che spesso capita in luoghi affollati e frenetici come una stazione dei treni, ma il problema è ...

Pubblicità

ACCEDIALSITO : RT @rihitster: FIRENZE: TUNISINO PICCHIA UN TURISTA E LO RAPINA DEL CELLULARE, POI LO OBBLIGA A PRELEVARE SOLDI CON IL BAMCOMAT PER RESTITU… - DonniniMario : RT @rihitster: FIRENZE: TUNISINO PICCHIA UN TURISTA E LO RAPINA DEL CELLULARE, POI LO OBBLIGA A PRELEVARE SOLDI CON IL BAMCOMAT PER RESTITU… - lapierpierina : RT @rihitster: FIRENZE: TUNISINO PICCHIA UN TURISTA E LO RAPINA DEL CELLULARE, POI LO OBBLIGA A PRELEVARE SOLDI CON IL BAMCOMAT PER RESTITU… - GiovanniPortel8 : RT @rihitster: FIRENZE: TUNISINO PICCHIA UN TURISTA E LO RAPINA DEL CELLULARE, POI LO OBBLIGA A PRELEVARE SOLDI CON IL BAMCOMAT PER RESTITU… - Daniela53319730 : RT @rihitster: FIRENZE: TUNISINO PICCHIA UN TURISTA E LO RAPINA DEL CELLULARE, POI LO OBBLIGA A PRELEVARE SOLDI CON IL BAMCOMAT PER RESTITU… -