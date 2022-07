Bellissima come la madre. E futura sposa adesso (Di giovedì 7 luglio 2022) «La corte reale è lieta di annunciare il fidanzamento di sua altezza reale Iman bint Abdullah II con il signor Jameel Alexander Thermiotis martedì 5 luglio» si legge nella nota ufficiale condivisa via social. Iman, la figlia maggiore di Rania di Giordania si sposa. Il fortunato è Jameel Thermiotis: è nato a Caracas, in Venezuela, ma è greco di origine. Ha studiato business administration e vive e lavora (nella finanza) a New York. (IPA) Gli auguri più belli a Iman da Rania di Giordania Gli auguri più belli sono arrivati dalla madre. Sul suo account social ha scritto: “Congratulazioni mia carissima Iman; il tuo sorriso è sempre stato un dono d’amore che ho adorato dal giorno in cui sei nata. Auguro a te e Jameel una vita piena di amore e gioia!”. Cuore di mamma (regina)… Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di giovedì 7 luglio 2022) «La corte reale è lieta di annunciare il fidanzamento di sua altezza reale Iman bint Abdullah II con il signor Jameel Alexander Thermiotis martedì 5 luglio» si legge nella nota ufficiale condivisa via social. Iman, la figlia maggiore di Rania di Giordania si. Il fortunato è Jameel Thermiotis: è nato a Caracas, in Venezuela, ma è greco di origine. Ha studiato business administration e vive e lavora (nella finanza) a New York. (IPA) Gli auguri più belli a Iman da Rania di Giordania Gli auguri più belli sono arrivati dalla. Sul suo account social ha scritto: “Congratulazioni mia carissima Iman; il tuo sorriso è sempre stato un dono d’amore che ho adorato dal giorno in cui sei nata. Auguro a te e Jameel una vita piena di amore e gioia!”. Cuore di mamma (regina)… Leggi anche ...

