UNOMATTINA ESTATE | IL PUBBLICO PREMIA LA TV CORDIALE E POSITIVA DI OSSINI-SOAVE

(Di mercoledì 6 luglio 2022) Trend in positivo per Uno Mattinache ad un mese dalla partenza evidenzia che il ‘passo lento e corto’ di Massimilianosta funzionando. La tvdi Rai1 e la positività della coppia formata dal popolare conduttore e dalla giornalista del Tg1 Marianel tempo raccoglie i suoi frutti. Uno Mattinaè riuscita a superare per la seconda volta la mattina corazzata di Canale 5. 761.000 telespettatori con il 18,7% di share pere, rispettivamente nelle due parti, 729.000 telespettatori con il 18,4% e 600.000 con il 15,4% per le Morning News di Simona Branchetti.

Non potevano non dedicare uno spazio a Raffaella Carrà nella puntata didi oggi, martedì 5 luglio 2022, i conduttori: oggi, lo ricordiamo, è infatti il primo anniversario della scomparsa improvvisa di Raffaella, avvenuta dopo una lunga malattia che ha ...La Rai dedica al ricordo dell'artista ampio spazio nei suoi palinsesti di questi giorni: da "" a "in diretta", dai telegiornali nazionali alle edizioni regionali della TGR. Ad ...La Rai ricorda, nel secondo anniversario della scomparsa, Ennio Morricone, oggi, mercoledì 6 luglio, con una programmazione dedicata. Su Rai 1 - che già sabato scorso ha proposto in prima serata lo sp ...Massimiliano Ossini e Maria Soave ricordano Raffaella Carrà: "Incredulità per la sua morte" Non potevano non dedicare uno spazio a Raffaella Carrà nella ...