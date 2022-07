Beautiful Anticipazioni | Ridge tradirà Brooke | chi è la sua amante? Non indovinereste mai

(Di mercoledì 6 luglio 2022) ; colpo di scena incredibile nelle prossime puntate della soap opera. Non c’è pace perLogan eForrester. Sebbene al momento, nelle puntate italiane di, tra la coppia sembri regnare la pace, nuovi problemi sono dietro l’angolo per i ‘B’. L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

ParliamoDiNews : Un altro Domani Anticipazioni 7 luglio 2022: la vendita di Carmen ha successo, Patricia è furiosa! #Beautiful #soap… - zazoomblog : Beautiful e Una Vita anticipazioni: sacrificio d’amore ma non tutto luccica - #Beautiful #anticipazioni:… - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Un Altro Domani e Terra Amara Anticipazioni: Puntate di oggi 6 luglio 2022 - infoitcultura : Beautiful 7 luglio 2022, le anticipazioni - infoitcultura : Beautiful Anticipazioni dall'11 al 16 luglio 2022: Zoe scopre il tradimento di Carter. Chi è la nuova donna dell'av… -

e Una Vita. Nelle nuove puntate l'amore vincerà su tutto! Scopriamo insieme di ...7 e 6 luglio: retromarcia di Quinn con Carter I due sposi si recano quindi alla tenuta, attraversando una strada molto pericolosa. Arrivati alla tenuta, la ragazza sviene ...Anticipazioni Beautiful e Una Vita. Nelle nuove puntate l’amore vincerà su tutto! Scopriamo insieme di più! Nuove anticipazioni in arrivo per le nostre soap opera preferite: Beautiful e Una Vita. In o ...Scopriamo le anticipazioni delle puntate di Beautiful che andranno in onda le prossime settimane. Dalle anticipazioni del web sappiamo che ci saranno tantissime novità e colpi di scena. Ma vediamo nel ...