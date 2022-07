Usa, sondaggio The Hill: 71% americani contro nuovo mandato Biden (Di sabato 2 luglio 2022) Sette americani su 10 affermano di non volere che il presidente Joe Biden si candidi per un secondo mandato, secondo un nuovo sondaggio di Harvard CAPS-Harris Poll per The Hill. Secondo quanto emerso, in particvolare, il 71% degli intervistati non pensa che Biden dovrebbe candidarsi per un secondo mandato, rispetto al 29% che afferma che dovrebbe presentare la propria candidatura. Tra chi ritiene che il presidente non dovrebbe candidarsi, il 45% ha affermato che Biden è un cattivo presidente, mentre circa un terzo degli intervistati ha detto che è troppo vecchio. Per un quarto degli interpellati, inoltre, è tempo per un cambiamento."Il presidente Biden potrebbe voler correre di nuovo, ma gli elettori ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 2 luglio 2022) Settesu 10 affermano di non volere che il presidente Joesi candidi per un secondo, secondo undi Harvard CAPS-Harris Poll per The. Secondo quanto emerso, in particvolare, il 71% degli intervistati non pensa chedovrebbe candidarsi per un secondo, rispetto al 29% che afferma che dovrebbe presentare la propria candidatura. Tra chi ritiene che il presidente non dovrebbe candidarsi, il 45% ha affermato cheè un cattivo presidente, mentre circa un terzo degli intervistati ha detto che è troppo vecchio. Per un quarto degli interpellati, inoltre, è tempo per un cambiamento."Il presidentepotrebbe voler correre di, ma gli elettori ...

