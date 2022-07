Pisa Emergenza idrica | vietato uso di acqua potabile da acquedotto per tutta l’estate

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 2 luglio 2022) Il sindaco di, Michele Conti, ha firmato l’ordinanza per la razionalizzazione del consumo die il divieto di uso improprio. In pratica, dal prossimo 11 luglio fino al 31 agosto saràsu tutto il territorio comunale utilizzare l’proveniente dagli acquedotti urbani e rurali per scopi diversi da quelli igienico-domestici. Le violazioni saranno punite con sanzioni da 100 a 500 euro. “Si tratta di un atto necessario – spiega il sindaco Michele Conti – che stanno adottando molti comuni in Toscana e in Italia, per garantire riserve d’sufficienti in un periodo esitvo particolarmente critico, a causa delle elevate temperature, della scarsità delle precipitazioni e dell’aumento dei consumi legato anche ...