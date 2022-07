Wimbledon 2022, Sinner agli ottavi di finale: sfida con Alcaraz (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – Jannik Sinner agli ottavi di finale del tabellone del singolare maschile di Wimbledon 2022. L’azzurro si qualifica per la prima volta in carriera al quarto turno del torneo, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in erba dell’All England Club di Londra. Il ventenne altoatesino, numero 13 del mondo e decima testa di serie, supera il 37enne statunitense John Isner, numero 24 del ranking Atp e 20 del seeding, con il punteggio di 6-4, 7-6 (7-4), 6-3 dopo due ore e 23 minuti di partita. Sinner affronterà il 19enne spagnolo Carlos Alcaraz, numero 7 del mondo e 5 del tabellone. “Ho cercato di preparare il match in modo migliore ed è andata bene. Prima del torneo pensavo a vincere un solo incontro, sono ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 1 luglio 2022) (Adnkronos) – Jannikdidel tabellone del singolare maschile di. L’azzurro si qualifica per la prima volta in carriera al quarto turno del torneo, terza prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in erba dell’All England Club di Londra. Il ventenne altoatesino, numero 13 del mondo e decima testa di serie, supera il 37enne statunitense John Isner, numero 24 del ranking Atp e 20 del seeding, con il punteggio di 6-4, 7-6 (7-4), 6-3 dopo due ore e 23 minuti di partita.affronterà il 19enne spagnolo Carlos, numero 7 del mondo e 5 del tabellone. “Ho cercato di preparare il match in modo migliore ed è andata bene. Prima del torneo pensavo a vincere un solo incontro, sono ...

