Pubblicità

TuttoAndroid : Il nuovo Iliad Store della città di Padova ha aperto i battenti - Francis82MaFrIT : @IliadItalia Salve Iliad! È possibile attivare in qualche modo una nuova SIM, con un nuovo numero, senza nessuna po… - CellularItalia : iliad: la rivoluzione iliad arriva a Padova con il nuovo Store - mondomobileweb : Iliad Store Padova: annunciata la data dell’inaugurazione del nuovo punto vendita - Patry_P_ : @CinChiCin Figurati. Intanto faccio Iliad. Poi vediamo come mi trovo. Mal che vada cambio di nuovo. -

PadovaOggi

... è pronto a inaugurare il suoStore a Padova. Martedì 28 Giugno , in piazza Garibaldi 14 apre i battenti il 27° Flagship Store diin Italia. Palloncini rossoe un omaggio per ogni ...... fino al 31 luglio dona 2 euro al 45515 con un sms da cellulare WINDTRE, TIM, Vodafone,, ... ← È Tiziana D'Acchille ildirettore dell'Accademia di Belle Arti "Pietro Vannucci" di ... Nell'ex palazzo della Rinascente approda iliad, il nuovo gigante della telecomunicazione iliad, l’operatore che ha rivoluzionato il mercato italiano della telefonia grazie alle sue offerte chiare e trasparenti, è pronto a inaugurare il suo nuovo Store a Padova. Martedì 28 Giugno alle ...Offerte TIM nuovi clienti: scopri le migliori promozioni di giugno del primo operatore in Italia. I Giga sono poi illimitati per i già cliente fisso TIM anche a giugno cerca di invogliare nuovi client ...