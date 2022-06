Trattore ribaltato a Piandimeleto | precipita nel dirupo e muore Aldo Vergari

Pubblicità

PIANDIMELETO - Si chiama Aldo Vergari l'anziano vittima del tragico infortunio sul lavoro a Piandimeleto : l'agricoltore, 85 anni, è morto dopo che ilcu sui stava lavorando si è. Stava tornando a casa quando probabilmente è stato colto da un malore forse dettato dal caldo. Cadendo ha sbattuto violentemente la testa. ...Egli si èmentre era alla guida di un, finendo così nel dirupo sottostante. Sul luogo ...PIANDIMELETO - Tragico infortunio sul lavoro a Piandimeleto: un agricoltore di 85 anni è morto dopo che il trattore cu sui stava lavorando si è ribaltato. I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore ...I Vigili del fuoco sono intervenuti alle ore 12.30 circa in località Calzoppo nel comune di Piandimeleto per soccorrere una persona che mentre stava effettuando dei lavori in un campo agricolo con il ...