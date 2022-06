Tennis, Giochi del Mediterraneo 2022: Zantedeschi e Nuria Brancaccio avanti in singolare e in doppio (Di martedì 28 giugno 2022) Esordio vincente su tutta la linea del contingente italiano ai Giochi del Mediterraneo 2022 per quanto riguarda i due tabelloni dei tornei di Tennis femminile. Per Aurora Zantedeschi e Nuria Brancaccio inizia dunque bene il viaggio a Orano, in Algeria, sede della corrente edizione. La classe 2000 supera, anche se in maniera più complicata del previsto, la sedicenne marocchina Aya El Aouni: 6-4 7-5 il punteggio finale, che le consente di andare ai quarti e giocare con la ben più complessa spagnola Guiomar Maristany Zuleta. Wimbledon 2022, Lorenzo Musetti a corrente alternata e vittoria di Taylor Fritz nel primo turno Per quanto riguarda invece la ventiduenne di Torre del Greco, la situazione è di ritiro per la maltese Helene Pellicano, fatto che le ... Leggi su oasport (Di martedì 28 giugno 2022) Esordio vincente su tutta la linea del contingente italiano aidelper quanto riguarda i due tabelloni dei tornei difemminile. Per Aurorainizia dunque bene il viaggio a Orano, in Algeria, sede della corrente edizione. La classe 2000 supera, anche se in maniera più complicata del previsto, la sedicenne marocchina Aya El Aouni: 6-4 7-5 il punteggio finale, che le consente di andare ai quarti e giocare con la ben più complessa spagnola Guiomar Maristany Zuleta. Wimbledon, Lorenzo Musetti a corrente alternata e vittoria di Taylor Fritz nel primo turno Per quanto riguarda invece la ventiduenne di Torre del Greco, la situazione è di ritiro per la maltese Helene Pellicano, fatto che le ...

