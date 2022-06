Attacco al centro commerciale Kremenchuk | in Ucraina

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 28 giugno 2022) Nella giornata di ieri ildiin, sulle rive del fiume Dnipro a poco più di 300 chilometri di Kiev, è stato attaccato causando almeno 18 morti. I soccorritori sono ancora impegnati nelle operazioni di ricerca. Si contano almeno una quarantina di dispersi sotto le macerie. Le vittime ferite sono circa 59, ma aumentano ora in ora. Volodymyr Zelensky lo descrive come un vero e proprioterroristico, per questo dall’è stata richiesta una riunione d’emergenza del Consiglio di sicurezza dell’Onu. Secondo Zelensky l’obiettivo russo non aveva nessun valore militare. Secondo vari ipotesi si pensa che i Russi abbiamo sbagliato mira, perché proprio vicino alc’è una fabbrica civile ...