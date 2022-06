“Serata pazza…”. Ore di ansia per la vip italiana, ricoverata in ospedale (Di lunedì 27 giugno 2022) “Pazzo sabato sera” e una foto di una flebo. Fan preoccupati per Giorgia Soleri in ospedale. L’influencer e fidanzata di Damiano dei Maneskin ha pubblicato lo scatto direttamente dal letto dell’ospedale in cui si trova ricoverata ma ha anche tranquillizzato i suoi oltre seicentomila fan con la frase: “Sto già meglio non preoccupatevi”. Giorgia Soleri è andata in ospedale la notte del 25 giugno. L’influencer non ha nascosto i suoi problemi fisici e proprio per questo i suoi seguaci hanno subito ipotizzato che si trattasse di una problematica legata alla vulvodinia, la patologia di cui soffre e di cui ha parlato in numerose ospitate televisive. Giorgia Soleri in ospedale: su Instagram la foto della flebo La modella e influencer soffre di due malattie:endometriosi e vulvodinia, una patologia ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 27 giugno 2022) “Pazzo sabato sera” e una foto di una flebo. Fan preoccupati per Giorgia Soleri in. L’influencer e fidanzata di Damiano dei Maneskin ha pubblicato lo scatto direttamente dal letto dell’in cui si trovama ha anche tranquillizzato i suoi oltre seicentomila fan con la frase: “Sto già meglio non preoccupatevi”. Giorgia Soleri è andata inla notte del 25 giugno. L’influencer non ha nascosto i suoi problemi fisici e proprio per questo i suoi seguaci hanno subito ipotizzato che si trattasse di una problematica legata alla vulvodinia, la patologia di cui soffre e di cui ha parlato in numerose ospitate televisive. Giorgia Soleri in: su Instagram la foto della flebo La modella e influencer soffre di due malattie:endometriosi e vulvodinia, una patologia ...

