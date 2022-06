Meloni avverte gli alleati dopo le delusioni dei ballottaggi | “Basta litigi Ricordo che il nemico è a sinistra Voglio incontrare Salvini e Berlusconi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 27 giugno 2022)ledi Verona e Catanzaro, dove il centrodestra spaccato ha perso i, la prima a parlare è stata la leader di Fratelli d’Italia Giorgia. Che con un video pubblicato su Facebook ha avvertito gli: “”, ha dichiarato, “a partire della Sicilia, non possiamo rischiare di mettere a repentaglio il risultato delle politiche. Chiederò adi vederci il prima possibile per evitare ulteriori divisioni”.ha rivendicato il fatto che “Fdi abbia trainato la coalizione”. Ma “non”, ha detto ancora. “Occorre parlarsi subito per fermare le polemiche e ricordarsi che l’avversario è sempre lae mai l’alleato”. ...