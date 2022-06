Galtier lascia il Nizza e si avvicina al Psg. Pochettino al passo d'addio - Sport - Calcio - quotidiano.net

Pubblicità

Psg: Pochettino out,in. Il Paris Saint - Germain è da tempo sulle tracce di Christophe. Ad uscire allo scoperto, qualche giorno fa, era stato persino il presidente Nasser Al - ...Ma le10sport nonspazio ad interpretazioni: Luis Campos lavorerà sodo per portare il 24enne nella capitale francese. Non appenasi siederà sulla panchina del PSG inizierà il grande ...Nizza, 27 giugno 2022 - Christophe Galtier ha ufficialmente salutato il Nizza e si avvicina al Paris Saint-Germain. Dopo una sola stagione in Costa Azzurra, il tecnico francese ha concluso il suo rapp ...Come ogni estate, il PSG è protagonista nel calciomercato: ecco tutte le trattative in entrata, in uscita e il nome del nuovo allenatore ...