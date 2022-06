Calcio: Barça, Lewandowski ha fretta, ore decisive per Dembelè (Di lunedì 27 giugno 2022) Il contratto del francese scade il 30, gli agenti in città BARCELLONA (SPAGNA) - Robert Lewandowski inizia ad avere fretta. Il quasi 34enne attaccante polacco si è ormai promesso al Barcellona e, ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 27 giugno 2022) Il contratto del francese scade il 30, gli agenti in città BARCELLONA (SPAGNA) - Robertinizia ad avere. Il quasi 34enne attaccante polacco si è ormai promesso al Barcellona e, ...

Calcio: Barça, Lewandowski ha fretta, ore decisive per Dembelè Il Barça, dal canto suo, è in attesa che si sblocchino una serie di operazioni - come la vendita di una parte dei diritti tv - che consentino l'arrivo in cassa di liquidità fresca per portare avanti ... Sport: 'Juve, il Barcellona rinuncia a De Ligt: il prezzo è troppo alto' "De Ligt, anche lo stipendio è fuori portata per il Barça" Non ci sarebbe solamente la richiesta della Juventus ad aver fatto desistere il Barça , ma anche lo stipendio che prende il difensore: più ... BariToday Il, dal canto suo, è in attesa che si sblocchino una serie di operazioni - come la vendita di una parte dei diritti tv - che consentino l'arrivo in cassa di liquidità fresca per portare avanti ..."De Ligt, anche lo stipendio è fuori portata per il" Non ci sarebbe solamente la richiesta della Juventus ad aver fatto desistere il, ma anche lo stipendio che prende il difensore: più ... Bari, il punto sul mercato: piace un difensore della Spal