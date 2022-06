Agroalimentare campano | nel primo trimestre export +18% Coldiretti | Rischio frenata per il caro energia

(Di lunedì 27 giugno 2022) Il calo delle restrizioni anti-covid coincide con una crescita dell’di cibonel mondo. È quanto affermaCampania in base ai dati Istat del, con il sistemaregionale che segna unrispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, tre punti percentuali in meno della media nazionale. Complessivamente l’nei primi tre mesi dell’anno supera 1,2 miliardi di euro, con performance diverse nelle province campane. Quasi la metà dell’arriva dalla provincia di Salerno, mentre un terzo della produzione alimentare si concentra nel Napoletano. Ma mentre la provincia partenopea cresce del 32% in esportazioni, quella di Salerno è la più lenta con ...

I prodotti che trascinano l'export sono soprattutto la quarta gamma, l'ortofrutta, la pasta, il pomodoro da industria, il latte e la mozzarella di bufala. Anche il vino e l'