Ucraina | Kiev ancora sotto attacco Sindaco “Persone sotto le macerie”

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 26 giugno 2022)) (ITALPRESS) –. Nella notte nella capitalesono state attivate le sirene di allarme aereo, poi i residenti hanno avvertito alcune esplosioni. Ildi, Vitali Klitschko, sul suo canale Telegram, ha riferito di “diverse esplosioni” nel distretto di Shevchenkivskyi, dove unmissilistico avrebbe colpito un edificio residenziale. Per Klitschko ci sarebbero “le” mentre alcuni residenti sarebbero stati evacuati e due feriti sarebbero stati ricoverati in ospedale. I soccorritori del Servizio statale ucraino per le emergenze, intervenuti sul posto, hanno ...