Con la Porsche a 285 km/h: arriva l'elicottero della polizia, choc: chi c'era alla guida (Di domenica 26 giugno 2022) Un film? No, un vero e proprio inseguimento mozzafiato. Come riporta ilGazzettino, un elicottero della polizia Spagnola Dgt Pegasus ha prima intercettato e poi bloccato una Porsche 911 che sfrecciava a 285 km/h sulla A-6 all'altezza del chilometro 60, nei pressi di Segovia, in Spagna. Le autorità spagnole hanno immediatamente avvertito una pattuglia della polizia stradale che si trovava a poca di stanza dal bolide che sfrecciava indisturbato. Dopo un rapido inseguimento, l'auto è stata fermata subito dopo Arevalo, Avila. Per fermare il conducente è stato necessario l'intervento di un elicottero perché di fatto l'automobile era lanciata come un vero e proprio missile a tutta velocità e non accennava a fermarsi. L'eccesso di velocità riscontrato dalla ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 26 giugno 2022) Un film? No, un vero e proprio inseguimento mozzafiato. Come riporta ilGazzettino, unSpagnola Dgt Pegasus ha prima intercettato e poi bloccato una911 che sfrecciava a 285 km/h sulla A-6 all'altezza del chilometro 60, nei pressi di Segovia, in Spagna. Le autorità spagnole hanno immediatamente avvertito una pattugliastradale che si trovava a poca di stanza dal bolide che sfrecciava indisturbato. Dopo un rapido inseguimento, l'auto è stata fermata subito dopo Arevalo, Avila. Per fermare il conducente è stato necessario l'intervento di unperché di fatto l'automobile era lanciata come un vero e proprio missile a tutta velocità e non accennava a fermarsi. L'eccesso di velocità riscontrato d...

Pubblicità

GianniVezzani1 : RT @Libero_official: Un elicottero ha intercettato e fermato un cittadino irlandese che sfrecciava in autostrada, in Spagna, con una #Porsc… - Libero_official : Un elicottero ha intercettato e fermato un cittadino irlandese che sfrecciava in autostrada, in Spagna, con una… - fallingalwaysv : Comunque dato che la storia la stanno cambiando in meglio sarebbe bello se Porsche andasse da Kinn per chiedere spi… - _noemmm : RT @damnkoo: Nel bel mezzo della puntata mentre kinn e porsche facevano la famiglia della mulino bianco luigia ha esordito con: “STO ANCORA… - tessa_rei : @flory3 @r4inbowhair Esatto, in caso qualcuno potesse fidarsi di Korn ecco che la foto smentisce la sua versione. E… -

Scatta la 61Coppa Paolino tra strategie e pre tattica Sempre tra le auto scoperte per il gruppo CN, prototipi con motore di derivazione di serie, il ... mentre il calabrese Rosario Iaquinta è ancora in fase di ri - adattamento alla Porsche, il padovano ... STOP AUTO BENZINA E DIESEL DAL 2035/ I conti senza l'oste di Ue e Governi ...3% tra le auto grandi ed esplode al 13% tra le auto di lusso (praticamente solo Porsche Tycan che ... numeri normali se si sommano gli acquisti privati con il car sharing e il noleggio. Alla fine, ... Liberoquotidiano.it In centro sfilano la mitiche Porsche Il raduno delle mitiche Porsche arriva in città. Il quartiere generale è fissato stamani alle 9 al ristorante del Re di Santa Caterina dove arriveranno 60 appassionati del marchio in un giornata di mo ... Taycan Sport Turismo, elettrica per la famiglia Si chiama Taycan ed è il simbolo incarnato della nuova era di Porsche. Che i clienti gradiscano la rivoluzione elettrica della casa di Stoccarda lo dimostrano le cifre. Su 300 mila Porsche vendute nel ... Sempre tra le auto scoperte per il gruppo CN, prototipimotore di derivazione di serie, il ... mentre il calabrese Rosario Iaquinta è ancora in fase di ri - adattamento alla, il padovano ......3% tra le auto grandi ed esplode al 13% tra le auto di lusso (praticamente soloTycan che ... numeri normali se si sommano gli acquisti privatiil car sharing e il noleggio. Alla fine, ... Con la Porsche a 285 km/h, arriva l'elicottero della polizia: chi c'era alla guida Il raduno delle mitiche Porsche arriva in città. Il quartiere generale è fissato stamani alle 9 al ristorante del Re di Santa Caterina dove arriveranno 60 appassionati del marchio in un giornata di mo ...Si chiama Taycan ed è il simbolo incarnato della nuova era di Porsche. Che i clienti gradiscano la rivoluzione elettrica della casa di Stoccarda lo dimostrano le cifre. Su 300 mila Porsche vendute nel ...