Come era Anastasia Kuzmina prima del successo? Capelli scuri, irriconoscibile (Di domenica 26 giugno 2022) Volto noto di Ballando con le Stelle, Anastasia Kuzmina è nota al grande pubblico per Ballando con le Stelle: ma l’avete mai vista prima? Oggi siamo abituati a vederla sfoggiare una lunga chioma biondissima: ecco invece uno scatto dal passato, con un look inaspettato. Ballerina ucraina ma cresciuta in Italia, Anastasia Kuzmina è uno dei … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 26 giugno 2022) Volto noto di Ballando con le Stelle,è nota al grande pubblico per Ballando con le Stelle: ma l’avete mai vista? Oggi siamo abituati a vederla sfoggiare una lunga chioma biondissima: ecco invece uno scatto dal passato, con un look inaspettato. Ballerina ucraina ma cresciuta in Italia,è uno dei … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

