Non si parla abbastanza dell’inefficienza della rete idrica italiana (Di sabato 25 giugno 2022) Con l’attuale crisi idrica dovuta alle scarse precipitazioni e alle temperature sopra la media del periodo (tutte conseguenze della crisi climatica), sui social e sul web serpeggiano post, video e articoli ricchi di dritte – utili o meno – per non sprecare acqua nel quotidiano. Tra questi contenuti figura anche un’intervista sul Corriere della Sera al presidente onorario del Wwf, Fulco Pratesi, che ha ammesso di aver fatto la sua ultima doccia completa quando era giovane e giocava ancora a rugby e di cambiare le mutande «in maniera molto ecologica, ogni due-tre giorni, ma a volte di più». La responsabilità individuale è un tema importante e da non sottovalutare, tuttavia non deve trasformarsi in una retorica così ingombrante da oscurare alcune questioni cruciali, spesso dimenticate in un angolo remoto del panorama informativo ... Leggi su linkiesta (Di sabato 25 giugno 2022) Con l’attuale crisidovuta alle scarse precipitazioni e alle temperature sopra la media del periodo (tutte conseguenzecrisi climatica), sui social e sul web serpeggiano post, video e articoli ricchi di dritte – utili o meno – per non sprecare acqua nel quotidiano. Tra questi contenuti figura anche un’intervista sul CorriereSera al presidente onorario del Wwf, Fulco Pratesi, che ha ammesso di aver fatto la sua ultima doccia completa quando era giovane e giocava ancora a rugby e di cambiare le mutande «in maniera molto ecologica, ogni due-tre giorni, ma a volte di più». La responsabilità individuale è un tema importante e da non sottovalutare, tuttavia non deve trasformarsi in una retorica così ingombrante da oscurare alcune questioni cruciali, spesso dimenticate in un angolo remoto del panorama informativo ...

