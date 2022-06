**Azione: Calenda, 'noi per nostra strada, auguri a Letta 'calamita' Conte-Di Maio'** (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Noi andiamo dritti per la nostra strada. Faccio l'in bocca a lupo a Letta se vuole fare la calamita di Di Maio e Conte". Così Carlo Calenda a Tagadà su La7. "Quello che vorrei fare è fare una coalizione Ursula dopo le elezioni continuando con Mario Draghi. Questo credo sia nella semplicità il nostro progetto". Leggi su iltempo (Di venerdì 24 giugno 2022) Roma, 24 giu. (Adnkronos) - "Noi andiamo dritti per la. Faccio l'in bocca a lupo ase vuole fare ladi Di". Così Carloa Tagadà su La7. "Quello che vorrei fare è fare una coalizione Ursula dopo le elezioni continuando con Mario Draghi. Questo credo sia nella semplicità il nostro progetto".

