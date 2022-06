Popovici - McIntosh teenagers terribili Miressi deve rimandare i sogni - Sport - quotidiano.net

Pubblicità

infoitsport : Popovici e McIntosh, 17 e 15 anni: dopo Pilato, è un Mondiale per giovanissimi - venti4ore : Budapest 2022. Giorno 5. 200 FA D: WRJ Mcintosh (2.05.20). 100 SL U: David Popovici storica doppietta (47.58). 50 D… - SportRepubblica : Mondiali nuoto 2022, delusione Miressi: ottavo nei 100 sl. Ori a Popovici e McIntosh, 17 e 15 anni -

...travolgente della nuova generazione (il romenoa 17 anni re dei 100 e dei 200 stile, il francese Marchand, 20, oro nei 200 e nei 400 misti, argento nei 200 farfalla, la canadese, 15 ...... anche in chiave Italia, ma lancia ufficialmente in orbita il talento cristallino dei teenager terribili e sfrontati Davide Summer, 32 anni in due (17 il romeno, 15 la canadese oro ...McIntosh set a new world junior record in the women’s 200m butterfly race on the fifth day of the 19th FINA World Swimming Championships here. The 15-year-old McIntosh touched the wall first in a time ...Gli ori dell’Italia ai Mondiali vengono da tre talenti giovani e da un lavoro che parte da lontano. Lamberti: «I segreti sono pazienza e fiducia» ...