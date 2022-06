FOTO – Insigne al Toronto: inizia il countdown della presentazione, svelata la data (Di giovedì 23 giugno 2022) Una delle notizie che più ha caratterizzato la stagione del Napoli è stata sicuramente quella dell’addio inaspettato di Lorenzo Insigne, bandiera e capitano azzurro, in direzione MLS: precisamente Toronto FC, dove troverà l’ex romanista Michael Bradley. L’ormai ex 24 del club partenopeo potrebbe cominciare la sua avventura sui campi americani già nelle prossime ore, come lascia intendere un tweet proprio del club canadese pubblicato qualche minuto fa. FOTO: Getty – Lorenzo Insigne Domani la presentazione di Insigne al Toronto? Il tweet dei canadesi Negli scorsi minuti, a sorpresa, il Toronto FC ha rilasciato un tweet criptico ma non troppo: il club canadese, prossima destinazione di Lorenzo Insigne, lascia intendere con ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 23 giugno 2022) Una delle notizie che più ha caratterizzato la stagione del Napoli è stata sicuramente quella dell’addio inaspettato di Lorenzo, bandiera e capitano azzurro, in direzione MLS: precisamenteFC, dove troverà l’ex romanista Michael Bradley. L’ormai ex 24 del club partenopeo potrebbe cominciare la sua avventura sui campi americani già nelle prossime ore, come lascia intendere un tweet proprio del club canadese pubblicato qualche minuto fa.: Getty – LorenzoDomani ladial? Il tweet dei canadesi Negli scorsi minuti, a sorpresa, ilFC ha rilasciato un tweet criptico ma non troppo: il club canadese, prossima destinazione di Lorenzo, lascia intendere con ...

Pubblicità

pierluigidif : @PierluigiLardo Prima foto che vedo di lei sorridente. È praticamente Insigne con le bocce, la chioma bionda e 1468 tatuaggi. - majewsky2000 : Cosa dovrei fare io allora quando insigne mi ignorava ogni volta fuori lo stadio quando chiedevo una foto, una volt… - anperillo : RT @anperillo: Voto 6,5 per le prime operazioni di mercato del #Napoli. L’uscita di #Insigne è in parte compensata da #Kvaratskhelia, talen… - Frances02409076 : RT @anperillo: Voto 6,5 per le prime operazioni di mercato del #Napoli. L’uscita di #Insigne è in parte compensata da #Kvaratskhelia, talen… - AzzurrissimoTwi : RT @anperillo: Voto 6,5 per le prime operazioni di mercato del #Napoli. L’uscita di #Insigne è in parte compensata da #Kvaratskhelia, talen… -