Milano | lo streamer Erkole derubato in diretta Twitch in Piazza Duomo – Il video

(Di martedì 21 giugno 2022) Sembrava unasucome tutte le altre, ma il finale è stato del tutto inaspettato. Attorno alla mezzanotte e mezza di martedì 21 giugno, Marco Ghino,di 36 anni conosciuto dai suoi follower (quasi 100 mila) come, era seduto sui gradini del sagrato deldicon una sua amica, e chiacchierava con i suoi fan instreaming. Quando subisce, senza accorgersene, il furto dello zaino: mentre lui si interrompe per dare indicazioni a un ragazzo, che gli ha chiesto come raggiungere Porta Venezia, un ragazzo si avvicina silenziosamente alle sue spalle, si china e porta via lo zaino. A rendersene conto e ad avvisarlo sono stati proprio alcuni dei suoi fan collegati alla live, grazie ai quali riesce a bloccare in tempo il ragazzo che ...

Derubato mentre conduce una diretta streaming sul canale Twitch in piazza Duomo a Milano: è capitato a Marco Ghino, conosciuto sui social col nome di Erkole. Due persone, tra cui un 24enne di origini algerine che è stato arrestato quasi in tempo reale, gli hanno rubato lo zaino.