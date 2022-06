Covid, balzo dei casi in Italia: +52% nell'ultima settimana. La corsa di Omicron 5 (Di lunedì 20 giugno 2022) Covid: dopo quanto tempo si può riprendere il virus. La reinfezione con Omicron Roma, 20 giugno 2022 - La scorsa settimana si è registrato un rialzo significativo dei contagi da Coronavirus mentre ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 20 giugno 2022): dopo quanto tempo si può riprendere il virus. La reinfezione conRoma, 20 giugno 2022 - La ssi è registrato un rialzo significativo dei contagi da Coronavirus mentre ...

Pubblicità

ninda1952 : RT @RaiNews: Balzo significativo, la scorsa settimana, dei contagi da Covid in Italia, mentre calano i decessi - Moonbootica : RT @RaiNews: Balzo significativo, la scorsa settimana, dei contagi da Covid in Italia, mentre calano i decessi - RaiNews : Balzo significativo, la scorsa settimana, dei contagi da Covid in Italia, mentre calano i decessi - infoitinterno : Covid in Veneto oggi 18 giugno, nuovo balzo dei contagi: 4.419 nuovi casi - qn_carlino : Covid in Veneto oggi 18 giugno, nuovo balzo dei contagi: 4.419 nuovi casi -