Golf, US Open 2022: Morikawa e Dahmen leader, ma inseguiti dai big. Migliozzi passa il taglio, Francesco Molinari no (Di sabato 18 giugno 2022) Si è concluso il secondo giro dello US Open 2022, e come quello di ieri risulta estremamente lottato, perché non si riescono a fare tanti score molto bassi. La situazione, perciò, è ancora tutta in divenire. A guidare le danze sono in due: Collin Morikawa, autore del miglior giro di giornata in -4, e Joel Dahmen. I due americani sono dalle opposte situazioni: tra i favoriti l’uno, tra i meno attesi l’altro. Quel che è sicuro è il -5 complessivo di entrambi. La terza posizione è appannaggio di un mix di big e grandi sorprese. I big sono il vincitore di un anno fa, lo spagnolo Jon Rahm, e il nordirlandese Rory McIlroy, che rincorrono la gloria con il loro -4 insieme ad Aaron Wise, Beau Hossler (birdie alla 8 e alla 9) e al non certo preventivabile Hayden Buckley, ventiseienne del Tennessee che quest’anno, sul PGA Tour, ... Leggi su oasport (Di sabato 18 giugno 2022) Si è concluso il secondo giro dello US, e come quello di ieri risulta estremamente lottato, perché non si riescono a fare tanti score molto bassi. La situazione, perciò, è ancora tutta in divenire. A guidare le danze sono in due: Collin, autore del miglior giro di giornata in -4, e Joel. I due americani sono dalle opposte situazioni: tra i favoriti l’uno, tra i meno attesi l’altro. Quel che è sicuro è il -5 complessivo di entrambi. La terza posizione è appannaggio di un mix di big e grandi sorprese. I big sono il vincitore di un anno fa, lo spagnolo Jon Rahm, e il nordirlandese Rory McIlroy, che rincorrono la gloria con il loro -4 insieme ad Aaron Wise, Beau Hossler (birdie alla 8 e alla 9) e al non certo preventivabile Hayden Buckley, ventiseienne del Tennessee che quest’anno, sul PGA Tour, ...

