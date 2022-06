Sassuolo | Dionisi annuncia il primo acquisto | 'E' già arrivato!'

Pubblicità

Commenta per primo L'allenatore delAlessioannuncia il primo acquisto nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sport: 'È arrivato Alvarez , un attaccante del 2001, fisicamente molto diverso da Scamacca'.Lo storico capitano del, che ha guidato il club dalla Serie C alla Serie A, appende gli scarpini al chiodo, me rimarrà in società entrando nello staff tecnico diL'allenatore del Sassuolo Alessio Dionisi annuncia il primo acquisto nel corso di un'intervista a La Gazzetta dello Sport: "È arrivato Alvarez, un attaccante del 2001, fisicamente molto diverso da Sca ...“Ho vestito i colori neroverdi per 17 anni. Ora si chiude un capitolo e se ne apre un altro con la stessa società, cercando di fissare obiettivi comuni per poter crescere e imparare un mestiere che no ...