Realme GT Neo 3, il primo smartphone che si ricarica in 5 minuti (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il nuovo Realme GT Neo 3 è il primo smartphone che è capace di ricaricarsi in 5 minuti. Nel tempo in cui prendi un caffè o scegli cosa indossare per la giornata, il tuo telefono è in grado di passare da 0 a 50% di ricarica in modo tale da garantirti l’autonomia necessaria fino a sera. Una mini-rivoluzione che ci consentirà di dire addio a powerbank e risparmio energetico, grazie alla nuova ricarica rapida al debutto nella fascia media di mercato e che presto non sarà più una prerogativa dei telefoni premium. La nuova tecnologia, preannunciata all’ultimo Mobile World Congress di Barcellona, si chiama UltraDart da 150W ed è contraddistinta da 38 livelli di protezione e un chip di sicurezza dedicato alla ricarica MCU certificato da TÜV Rheinland come ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 15 giugno 2022) Il nuovoGT Neo 3 è ilche è capace dirsi in 5. Nel tempo in cui prendi un caffè o scegli cosa indossare per la giornata, il tuo telefono è in grado di passare da 0 a 50% diin modo tale da garantirti l’autonomia necessaria fino a sera. Una mini-rivoluzione che ci consentirà di dire addio a powerbank e risparmio energetico, grazie alla nuovarapida al debutto nella fascia media di mercato e che presto non sarà più una prerogativa dei telefoni premium. La nuova tecnologia, preannunciata all’ultimo Mobile World Congress di Barcellona, si chiama UltraDart da 150W ed è contraddistinta da 38 livelli di protezione e un chip di sicurezza dedicato allaMCU certificato da TÜV Rheinland come ...

Pubblicità

kadyr_berdi : @notusernot1 - Galaxy a? - Xiaomi 11t pro - Xiaomi 11t - iPhone 11-12 ? - redmi note 11 pro+ 5G - realme GT neo 3 -… - kadyr_berdi : - Galaxy a? - Xiaomi 11t pro - Xiaomi 11t - iPhone 11-12 ? - redmi note 11 pro+ 5G - realme GT neo 3 - poco f3/4 -… - mspiccia : RT @realmeItalia: realme GT NEO 3T è arrivato alla velocità della luce! In promo fino al 22 giugno a partire da 399,99€ - realmeItalia : realme GT NEO 3T è arrivato alla velocità della luce! In promo fino al 22 giugno a partire da 399,99€… - realmeItalia : Non perdere l’occasione di approfittare di questa flash promo incredibile: da oggi fino al 17 giugno, acquistando r… -