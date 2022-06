Giochi segreti sul nostro iPhone? Ecco come utilizzarli (anche) gratis (Di mercoledì 15 giugno 2022) Lo sapevate che il vostro iPhone ha dei Giochi nascosti? Esatto, proprio così. Vi è infatti la possibilità di poter sfruttare una serie di Giochi anche gratuiti, ed ora vi spieghiamo come fare in questa pagina. Giochi iPhone, 15/6/2022 – Computermagazine.itNel dettaglio questi Giochi di cui parliamo si trovano nell’applicazione iMessage (Messaggi), l’app di messaggistica istantanea che viene installata di default su tutti gli smartphone della multinazionale di Cupertino, e che così come WhatsApp, Telegram o Messenger, consente di inviare e ricevere messaggi, ma anche foto, video e molto altro ancora. Tra l’altro, a riguardo, Apple ha recentemente annunciato che sarà possibile, con iOS 16, modificare o annullare i ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022) Lo sapevate che il vostroha deinascosti? Esatto, proprio così. Vi è infatti la possibilità di poter sfruttare una serie digratuiti, ed ora vi spieghiamofare in questa pagina., 15/6/2022 – Computermagazine.itNel dettaglio questidi cui parliamo si trovano nell’applicazione iMessage (Messaggi), l’app di messaggistica istantanea che viene installata di default su tutti gli smartphone della multinazionale di Cupertino, e che cosìWhatsApp, Telegram o Messenger, consente di inviare e ricevere messaggi, mafoto, video e molto altro ancora. Tra l’altro, a riguardo, Apple ha recentemente annunciato che sarà possibile, con iOS 16, modificare o annullare i ...

Pubblicità

BOfferte : ????Arkham Horror il Gioco da Tavolo: I Segreti dell'Ordine, Espansione ?? 25% Sconto ?? - BeppeGiulietti : RT @andreatornago: “Logge, ricatti, arsenali e inchieste dimenticate” in #Veneto. Oggi su L’Espresso in edicola con @repubblica storie da u… - lusca19 : RT @andreatornago: “Logge, ricatti, arsenali e inchieste dimenticate” in #Veneto. Oggi su L’Espresso in edicola con @repubblica storie da u… - Giusnelmar : RT @andreatornago: “Logge, ricatti, arsenali e inchieste dimenticate” in #Veneto. Oggi su L’Espresso in edicola con @repubblica storie da u… - romano5stellebs : RT @andreatornago: “Logge, ricatti, arsenali e inchieste dimenticate” in #Veneto. Oggi su L’Espresso in edicola con @repubblica storie da u… -